Con “Minni prêt-à-porter” la fidanzata di Topolino si lancia nel mondo della moda e diventa stilista

Si intitola

Minni prêt-à-porter

il primo capitolo della nuova avventura “confezionata su misura” per la topolina più famosa del mondo. Il numero 3382 in edicola da oggi è dedicato a Minni che si lancia nel mondo della moda. La storia, in quattro puntate, esce proprio a ridosso della partenza della celebre fashion week milanese. La prima puntata,

Questione di stile

è sceneggiato da Valentina Camerini e disegnato da Giada Perissinotto. Minni, alla ricerca di un aiuto per ultimare il suo vestito cosplayer da Principessa Sky, si rivolge alla sua amica e stilista emergente Betty, a sua volta impegnata nella preparazione di un abito speciale, quello per partecipare al concorso indetto dalla famosa attrice Fiona Top. La collaborazione reciproca, “cucita” con un filo di sagacia e intuito, può imbastire grandi risultati, ma nel mondo dell’alta moda a volte non è tutto oro quel che luccica, e gli sgambetti degli invidiosi per arrivare al red carpet sono da mettere in conto. E' la stessa Minni a sfilare con un abito speciale sulla cover del numero 3382 del settimanale, disegnata da Giorgio Cavazzano. Il maestro è anche l’autore della collezione di 8 francobolli in metallo dedicati a Paperino, che raffigurano l’eroe disneyano in compagnia dei suoi amici e parenti più cari, e che inizia questa stessa settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”,