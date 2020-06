«La mia Wonder Woman sul balcone di Verona come Giulietta»: Milo Manara firma il ritorno della super-eroina DC in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piccolo grande evento per gli amanti dei fumetti: soprattutto perché nei primi mesi le uscite, cartacee e digitali, saranno tante, di alta qualità e con diverse versioni in edizione limitata: per i 10 super eroi principali ci saranno delle, ovvero degli albi spillati monografici dalla copertina d’autore. Ogni supereroe, infatti, sarà disegnato sullo sfondo di una città italiana da 10 grandi nomi del fumetto nostrano., la fidanzata senza regole del Joker, si trova aldisegnata da Giorgio Cavazzano.si scontrano all'ombra del David, fuori dalla Galleria dell’Accademia di, disegnati da Simone Bianchi. Alritroviamo ancora, con il disegno di Gabriele dell’Otto; e alla Mole di, illustrazione di Francesco Mattina. Laalla(Lelio Bonaccorso),(Emanuela Lupacchino),sul(Andrea Sorrentino).Come avete intuito manca uno dei nomi di maggiore peso nell’elenco appena fatto: quello diIl maestro nato a Luson nel 1945 e conosciuto in tutto il mondo per i suoi disegni pieni di fascino e sensualità, ha portato l’amazzone Diana Prince a Verona, sul terrazza della casa di Giulietta. In anteprima sul Messaggero possiamo vedere la copertina dell’albo che darà il via alla serie mensile il prossimo 25 giugno (costerà 5€ e sarà lungo 48 pp.) e che sarà affiancato da una Museum edition, un edizione per i collezionisti con la copertina priva di elementi grafici aggiuntivi (sempre al prezzo di 5€, ma presente solo in alcune fumetterie e a numero limitato).: «Considerando la quantità di persone che, da tutto il mondo, affollano il cortile della casa di Giulietta a Verona contemplandone il celebre balcone, è innegabile che Giulietta sia una vera e propria eroina pop. Certo, le sue origini sono antiche e illustrissime, ma è un’eroina pop sicuramente non meno di Wonder Woman. Forse anche Shakespeare sarebbe d’accordo. Se non lo fosse, gli chiedo sinceramente perdono».