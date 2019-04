© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente sloveno Borut Pahor ha firmato un decreto per conferire l’onorificenza dell’Ordine d’oro alo scrittore e intellettuale ceco naturalizzato francese, per lo straordinario contributo alla comprensione dell’Europa e per la solida amicizia nei confronti della Slovenia. Nel darne notizia in un comunicato, la presidenza a Lubiana ha precisato che la cerimonia di assegnazione della decorazione dovrebbe svolgersi entro quest’anno. Il decreto è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale.Kundera, che ha compiuto 90 anni a inizio settimana, è stato più volte in corsa per ottenere il Nobel per la letteratura. È noto soprattutto per il suo romanzo “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, ma tutta la sua opera - si ricordano “La cicatrice”, “La vita è diversa”, “Il valzer per la lettera” - è caratterizzata da una critica aperta alla società socialista in favore della libertà personale e creativa.