Al Mambo di Bologna la prima personale italiana di Mika Rottenberg: allegorie colorate contro il capitalismo

Dal 31 gennaio al 19 maggio il Mambo di Bologna ospiterà la prima personale italiana di Mika Rottenberg, a cura di Lorenzo Balbi. Sono allestite undici produzioni recenti della 43enne artista di origine argentina ma cresciuta in Israele come oggetti scultorei e installazioni video, saracastici e bizzarri. Rottenberg utilizza diversi linguaggi per esplorare idee di classe, lavoro, genere e valore con dispositivi visivi che illuminano le connessioni e i processi nascosti dietro le economie globali. Intrecciando elementi di finzione con dati documentali si creano allegorie sul sistema capitalistico che regola le condizioni umane e i processi di produzione massiva delle merci. Si va così dalla produzione di perle coltivate (NoNoseKnows) ai milioni di vivaci colori venduti in un ipermercato cinese (Cosmic Generator) fino alle salviette umidificate ricavate dal sudore altrui (Tropical Breeze), i mondi evocati sono popolati da personaggi fuori dal comune impegnati in attività banali e ripetitive.

