La Milanesiana sbarca a Massenzio il 2 e il 3 luglio con Jonathan Lethem e Michael Cunningham

La Milanesiana sbarca a Roma alla Basilica di Massenzio con Jonathan Lethem, Michael Cunningham e Ramin Barhami il 2 e il 3 luglio alle 21. Il Parco archeologico del Colosseo, diretto da Alfonsina Russo, promuove queste due serate evento con il Festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che festeggia i suoi 20 anni, in sintonia con la XVIII edizione del Festival letterario internazionale di Massenzio, ideato e diretto da Maria Ida Gaeta. Il programma vede protagonisti Jonathan Lethem, scrittore e saggista newyorchese, e Michael Cunningham, Premio Pulitzer per la narrativa per il suo romanzo “Le ore” da cui è tratto l’omonimo film di Stephen Daldry con Meryl Streep, Nicole Kidman e Julianne Moore, e diventato con i suoi libri un'icona della difesa dei diritti omosessuali. I due autori leggeranno un proprio testo inedito, appositamente scritto per il pubblico di Massenzio, ispirato al tema “La Speranza e I Classici” che riunisce le due anime della manifestazione romana, quest’anno dedicata al “domani dei classici” e di quella milanese invece dedicata al tema della “speranza”.



Le due serate saranno arricchite dagli interventi musicali di Ramin Barhami, compositore e pianista iraniano di fama internazionale che vive in Europa dall’età di 11 anni, appassionato di Bach e vincitore dei più prestigiosi premi, che da sempre coltiva un importante legame con l’Italia. Con loro saranno protagoniste anche le scrittrici italiane Elena Stancanelli e Carmen Pellegrino e gli attori Massimo Quinto Foschi e Marco Foschi che leggeranno, ad apertura di ognuna delle due serate, alcuni passi dal “De Rerum Natura” di Tito Lucrezio Caro nella nuova versione d’autore di Roberto Herlitzka. L'ingresso è su via dei Fori Imperiali - Clivo di Venere, gratuito (accesso alla Basilica dalle ore 20.30) in caso di pioggia la serata si svolgerà al Teatro Eliseo in via Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA