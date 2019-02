Arti visive, cinema, danza, libri, musica e teatro: aperti i quattro bandi del programma “Per Chi Crea” firmato Mibac-Siae

Aperti i quattro bandi del programma

Per Chi Crea

, promosso dal Mibac e gestito da Siae alimentato dalla

per il supporto della creatività e della promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani rivolti a privati, aziende, scuole, enti e associazioni che presentino un progetto a sostegno di autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35 e residenti in Italia. I settori sono arti visive, performative e multimediali, cinema, danza, libro e lettura, musica e teatro. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a oltre 12 milioni di euro.



Nello specifico, il Bando 1

Nuove opere

è per la realizzazione e promozione di opere inedite, il Bando 2

Residenze artistiche

per il sostegno alla realizzazione delle residenze per giovani artisti, il Bando 3

Formazione e promozione culturale nelle scuole

è riservato alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e secondo ciclo, alle quali sono destinate metà delle risorse complessivamente disponibili e il Bando 4

Live e promozione nazionale e internazionale

per la realizzazione di live tour o rassegne e progetti di traduzione in altre lingue con relativa distribuzione all'estero. Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 5 aprile 2019, attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito www.perchicrea.it.

Copia privata

sono i flussi di denaro incassati dalla Siae per le copie private ed è quello che si applica a supporti e apparecchi idonei alla registrazione audio/video in cambio della possibilità di effettuare copie a uso personale di opere protette dal diritto d'autore. La Società Italiana degli Autori ed Editori, per legge, riscuote tale compenso e lo ripartisce ad autori, produttori, artisti e interpreti.

