Meghan Markle sarà la “direttrice ospite” di Vogue Uk di settembre: non vuole la copertina e lascia spazio a altre 15 donne

Meghan Markle, l'ex attrice americana ora Duchessa di Sussex, debutta come

direttrice ospite

per il numero di settembre di Vogue Uk, il più importante dell'anno per le riviste di moda. Ma la moglie del principe Harry rinuncia a comparire in copertina, offrendo piuttosto il proscenio a 15 altre donne esaltate come «fonte d'ispirazione» in giro per il mondo: da Greta Thunberg, l'ambientalista teenager svedese, a Jacinda Ardern, primo ministro-mamma della Nuova Zelanda e leader laburista. Il numero della rivista, annuncia la casa reale britannica, sarà un omaggio alla Forze del Cambiamento (Forces For Changes).



Meghan, che a maggio ha dato alla luce il primo figlio, Archie, aveva avuto l'offerta d'una copertina per sé, ma ha ritenuto che sarebbe «stata una spacconata» e ha preferito riservarla ad altre donne-simbolo, secondo quanto ha raccontato il direttore Edward Enningful. Donne disposte «a rompere le barriere senza paura», ha sottolineato Buckingham Palace in una nota. «Spero che i lettori si sentano ispirati, come me, da queste figure», ha poi fatto sapere la stessa duchessa. L'edizione speciale include tra l'altro una conversazione fra Meghan e l'ex first lady americana Michelle Obama. Le protagoniste della copertina, con Greta e la Arden, sono invece le attrici Jane Fonda, Salma Hayek, Laverne Cox, Jameela Jamil, Yara Shahidi e Gemma Chan; le modelle Christy Turlington Burns, Adwoa Aboah e Adut Akech; la pugile Ramla Ali, l'attivista per le diversità Sinead Burke, l'etoile Francesca Hayward e la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA