Al Maxxi la rassegna “Flowers of Taiwan” dal 6 all'8 settembre: apre il maestro Tsai Ming Liang

Dal 6 all’8 settembre, in occasione di Asiatica Film Festival, registi e video artisti taiwanesi raccontano un Paese e la sua appassionante fioritura di immagini in movimento. Da secoli l’isola di Taiwan rappresenta uno dei principali snodi culturali geopolitici ed economici dell’estremo oriente e il Maxxi organizza questa rassegna di videoarte e cinema con un ricco programma di proiezioni a ingresso libero (il programma completo su www.maxxi.art/events/flowers-of-taiwan/). L’atto di apertura della rassegna è affidato al maestro Tsai Ming Liang, artista e regista di fama internazionale, vincitore del Leone d’oro della Mostra del cinema di Venezia nel 1994 e figura di punta della seconda ondata del Nuovo Cinema di Taiwan.



Venerdì nell’Auditorium del Maxxi alle 18,30, in dialogo con il direttore artistico del museo Hou Hanru e con quello di Asiatica Film Festival Italo Spinelli, il cineasta ripercorrerà le fasi della sua carriera e l’evoluzione della sua ricerca. Seguirà la proiezione di due suoi lavori: il corto “Light” e il film “Your Face”. Il regista tornerà la mattina di domenica 8 settembre per una masterclass dal titolo “Catturare il tempo” (ore 11:30 – 13:00. La partecipazione all’evento richiede una donazione ad Asiatica Film Festival. Per maggiori informazioni e prenotazione contattare asiaticaencounters@gmail.com).



Nel corso degli anni Tsai Ming Liang ha sfidato sempre di più le convenzioni cinematografiche tradizionali, allontanandosi dalla struttura narrativa classica e puntando su esperienze artistiche innovative. Flowers of Taiwan rappresenta una sorta di ricognizione, dal cinema alla video arte, con le opere di registi e video artisti taiwanesi in un viaggio tra sincretismi culturali, identità e tradizioni. Su questi tre concetti i video artisti presentati in rassegna incentrano i loro lavori, utilizzando una molteplicità di tecniche e stili per interpretare la complessità del dialogo tra presente e passato. Nel corso dei tre giorni di proiezioni verranno proposti importanti film della cinematografia taiwanese come

Le Moulin

di Huang Ya-li (venerdì, ore 15:30), una versione restaurata di

Tapei Story

di Edward Yang (sabato ore 15), il vincitore del Leone d’oro

Vive L'Amour

di Tsai Ming Liang (sabatoore 19:15) e

A City of Sadness

di Hou Hsiao Hsien (domenica ore 15). A chiudere la rassegna sempre domenica alle 20:15, un incontro con Tsai Ming Liang e l’attore e regista Lee Kang Sheng, interprete simbolo della filmografia del maestro .

