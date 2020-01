Maurizio Serra alla Académie française, un italiano tra gli immortali di Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scrittore e diplomatico italiano Maurizio Serra è stato eletto oggi nella ristrettissima cerchia dei membri dell'Académie française, al posto della compianta Simone Veil scomparsa nel giugno 2017.Serra è stato eletto al primo turno delle votazioni, con 17 voti a favore contro 1 voto ottenuto da Eduardo Pisani. Due le schede bianche mentre altre quattro erano segnate con una croce.Nato a Londra, 64 anni, Maurizio Serra è stato ambasciatore italiano all'Unesco (ma anche ambasciatore d'Italia a Berlino e Mosca ai tempi dell'Unione Sovietica). Scrive perfettamente sia in italiano sia in francese (oltre a parlare correntemente l'inglese) e nel 2011 ottenne il Prix Goncourt della biografia per il suo "Malaparte. Vite e leggende".Fondata nel 1635 per volere del cardinale Richelieu, l'Académie française è tra le più importanti e antiche istituzioni di Francia. I suoi 40 membri sono anche chiamati gli "Immortali"Nella foto del 2011, l'allora capo dello Stato Napolitano riceve l'editore Jean Paul Enthoven, Direttore editoriale di Editions Grasset & Frasquelle e l'Amb. Maurizio Serra, fresco di vittoria al Goncourt.