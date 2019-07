“Matera vista dalla luna” dal 16 al 24 luglio eventi, spettacoli e concerti dedicati al lucano Rocco Petrone che fece il count down dell'Apollo 11

Era il 16 luglio del 1969 a Cape Canaveral quando una voce portò a termine il count down, dando il via al lancio della navicella spaziale Apollo 11 che avrebbe portato per la prima volta due uomini sulla luna, Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Quella era la voce del lucano Rocco Petrone, figlio di emigrati da Sasso di Castalda, provincia di Potenza. Ingegnere meccanico, direttore delle operazioni di lancio. Sono passati 50 anni da quel giorno, e per ricordare un grande figlio della Basilicata e dell'Italia, Matera, Capitale europea della Cultura 2019, sede, fra l'altro, del Centro di geodesia spaziale, ha organizzato «Matera vista dalla luna» in collaborazione con il Polo museale della Basilicata e il Comune: dieci giorni tra spettacoli, presentazioni di libri, proiezioni di film, allestimenti sul tema della luna e grandi appuntamenti musicali alla Cava del Sole. Con inizio proprio il 16 luglio e conclusione la sera del 24.



Tra i più rilevanti, quello che si terrà il 17 luglio,

Luna Italiana

sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi, un evento dedicato alla figura e al ruolo di Petrone. Subito dopo, in anteprima assoluta, verrà proiettato il film «Luna italiana. Rocco Petrone e il viaggio dell'Apollo 11», documentario prodotto dall'Istituto Luce-Cinecittà per A+E Networks Italia con il patrocinio di Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con Nasa e diretto da Marco Spagnoli. Altro appuntamento di rilievo, uno dei grandi eventi di Matera 2019, andrà in scena il 18 luglio quando nella Cava del Sole si terrà la performance multimediale «Apollo Soundtrack», il cui momento clou sarà l'esecuzione della performance multimediale scritta da Brian Eno, Roger Eno e Daniel Lanois, eseguita per la prima volta fuori dal Regno Unito dalla band britannica Icebreaker, con B.J. Cole, Roger Eno e con la partecipazione straordinaria della violoncellista islandese Gyda Valtysdottir.



Tra gli appuntamenti del 19 luglio, la tappa materana del «8 Tour» dei Subsonica alla Cava del Sole. Inoltre il 20 luglio si terrà l'evento «The Sound of the Spirit», un omaggio alla vocalità siriana e a quella russa grazie alla presenza di Mirna Kassis ensemble, Sajncho Namylak & Actores Alidos, Caterina Pontrandolfo e Nina Nikolina (in collaborazione con Plovdiv, l'altra Capitale europea della Cultura 2019), nel concerto «Anima Mundi» alle 19 in piazza San Giovanni. Un grande concerto sinfonico nella Cava del Sole chiuderà le celebrazioni materane il 24 luglio: sul palco salirà l'orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta da James Conlon che presenterà un programma denominato «Sinfonia per l'Europa».

