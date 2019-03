Matera, Capitale europea della Cultura 2019: emesso il francobollo con i Sassi

Ci sono i Sassi, naturalmente, e lo skyline che ormai il mondo sta imparando a conoscere. È stato emesso oggi il francobollo dedicato a Matera, Capitale europea della Cultura 2019. Come già preannunciato, la vignetta del valore postale, stampato in rotocalco, mostra una veduta della città incentrata sui Sassi, gli antichi quartieri scavati nelle rocce. Il francobollo è valido per la posta ordinaria destinata all'Europa e all'area mediterranea. L'annullo speciale primo giorno di emissione è disponibile nell'ufficio postale di Matera città. Il bollettino illustrativo dell'emissione è firmato dal sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri secondo il quale «il titolo di Capitale europea della Cultura è il formale riconoscimento per la riottenuta dignità di Matera, uscita dalle nebbie e dalla subalternità e assurta ai vertici dell'attenzione mondiale». © RIPRODUZIONE RISERVATA