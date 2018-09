Matera Capitale europea della Cultura, Bonisoli: «Avremo addosso gli occhi del mondo»

«Nel 2019 avremo gli occhi del mondo puntati su Matera»: così il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, rispondendo all'ANSA ha sintetizzato l'attesa anche internazionale per Matera Capitale europea della Cultura nel 2019. «Il vero obiettivo, però - ha aggiunto Bonisoli - è avviare un ciclo positivo che può andare avanti 15-20 anni», creando «un'offerta culturale che attiri le persone in un polo di attrazione del Sud Italia a livello mondiale».



«Nel momento in cui si afferma nella coscienza collettiva a livello europeo - ha continuato il ministro - che qui tutti gli anni ci sarà un'offerta culturale di un certo tipo, le persone non sapranno magari esattamente cosa accadrà ma qualsiasi cosa accada sarà interessante. È già accaduto in diversi parti del mondo». Rispondendo a domande sul futuro del Mezzogiorno in relazione alla cultura, Bonisoli ha detto che «l'importante è ricordarsi che il 2019 non accadrà solo a Matera. È un'opportunità unica che abbiamo per Matera e tutto il Mezzogiorno, per dimostrare ciò che siamo capaci di fare. E lo faremo», ha concluso il ministro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA