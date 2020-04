Manuale di sopravvivenza: Mario Perrotta rilegge Terra matta

Un gioco di specchi incrociati tra isolamenti volontari, autoimposti, forzati: è Manuale di sopravvivenza, un progetto di Mario Perrotta da un’idea del Piccolo museo del diario.



Una delle voci più significative del teatro contemporaneo italiano, che dà voce e corpo a Terra matta di Vincenzo Rabito, le memorie di un cantoniere semianalfabeta che attraversano un intero secolo e nel 2007 sono divenute un caso editoriale.



Il progetto è stato creato appositamente per i nostri giorni di clausura forzata dal Piccolo museo del diario e dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano in collaborazione con Rai Radio3 e GiulioEinaudi editore, e si articolerà in 30 puntate giornaliere audio e video a partire dal 6 aprile sul canale youtube.com/archiviodiari e in onda su Radio3 Suite, alle 20,30.