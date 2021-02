Al via Book Tales a Chiari, prima Capitale del italiana del libro: tra gli ospiti Elena Loewenthal e Antonia Arslan

Il programma sarà misto, in parte digitale e in parte dal vivo, a seconda di quello che la situazione consentirà. Quel che è certo è che Chiari, in provincia di Brescia, nominata il 18 ottobre scorso prima Capitale iItaliana del Libro, non si farà sfuggire l'occasione. E per rendere la lettura protagonista, in un percorso dedicato al libro e ai modi migliori per comunicarlo, si parte con Book Tales, il primo progetto, in programma dal 1 marzo al 26 giugno con un ricco calendario di iniziative digitali e non. L'obiettivo è e quello di creare un confronto tra tutti coloro che si occupano di libri: ci saranno dibattiti online con autori, giornalisti, insegnanti, social media manager, uffici stampa, digital pr ed editori, 5 webinar e un percorso di tutoring e il concorso «Io, Bookinfluencer» aperto a singoli e gruppi, anche di studenti.

Book Tales, realizzato in collaborazione con il Creleb, il Centro di ricerca europeo libro editoria biblioteca e i master in editoria dell'Università Cattolica di Brescia e Milano, si concluderà il 26 giugno, con il primo Forum italiano dei Bookinfluencer, in occasione della Rassegna della Microeditoria di Chiari, che quest'anno eccezionalmente si terrà in estate. Tra i primi ospiti degli incontri condotti da Edoardo Barbieri che prendono il via lunedì 1 marzo ci sono Elena Loewenthal, Alice Urciuolo, Maurizio Crippa e Antonia Arslan. Il secondo percorso, curato nel mese di aprile da Paola Di Giampaolo, sarà più interattivo e coinvolgerà alcuni professionisti della comunicazione.

