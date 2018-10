Leonardo, in mostra le "prime idee per l'ultima cena"

Sarà inaugurata domani la mostra "Leonardo da Vinci: prime idee per l'Ultima Cena", che riporta

dieci disegni preparatori del capolavoro vinciano proprio all'interno del Refettorio di Santa Maria delle Grazie. I

disegni provengono dalle collezioni reali della Regina Elisabetta II: sette sono certamente di mano di Leonardo, uno è attribuito a Francesco Melzi e i due, fino a ora riferiti dalla critica a Cesare da Sesto, sono invece in questa occasione attribuiti alla mano dell'artista toscano.



Sono schizzi realizzati a penne, matita nera o rossa che raffigurano sia studi di insieme della Cena che singoli dettagli di mani, piedi e gesti. La mostra, che durerà fino al 13 gennaio 2019 ed è organizzata e curata dal Polo Museale Regionale della Lombardia, è la prima che inaugura in occasione delle celebrazioni del quinto centenario della morte di Leonardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA