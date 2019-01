Dal 15 aprile esposto a Vinci il “Paesaggio” di Leonardo, disegno del borgo natio

Leonardo torna a casa. Il 15 aprile, giorno di nascita del grande artista e scienziato, grazie alla collaborazione con le Gallerie degli Uffizi di Firenze arriverà in prestito nel borgo natale di Vinci il

Paesaggio

, il suo primo disegno datato. La preziosa opera, già identificata come la veduta del Valdarno Inferiore e della Valdinievole, sarà esposta nel Museo Leonardiano fino al 15 ottobre all'interno della mostra «Leonardo da Vinci. All'origine del Genio». Da questa prima opera, da Leonardo stesso datata 5 agosto 1473, si dipana il percorso espositivo incentrato proprio sul paesaggio e sulle prime vicende biografiche del Vinciano, che vengono ripercorse attraverso significativi documenti dell'epoca rinascimentale, in prestito dall'Archivio di Stato di Firenze, che raccontano la permanenza e i ritorni di Leonardo nella sua terra d'origine.



Oltre 50 eventi, dalla scienza alla letteratura, dal teatro alla musica, dall'enogastronomia allo sport, animeranno il borgo di Vinci in provincia di Firenze nell'anno delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Leonardo. Le celebrazioni del 2019 saranno un'occasione di promozione culturale e turistica per il borgo e per questo è stato realizzato un calendario multidisciplinare che abbraccia tutte le branche del sapere studiate e approfondite da Leonardo che è stato prima di tutto pittore, ma anche architetto, anatomista, geologo, astronomo, ingegnere. Tante le iniziative rivolte al pubblico giovanile, con numerosi laboratori, tra cui spicca la presentazione del volume speciale di Geronimo Stilton, «Il segreto di Leonardo». Inoltre, il Museo Leonardiano sarà presente in altre città italiane con il prestito dei tanti modelli di macchine leonardiane esposti nelle sale dell'istituto vinciano. Per omaggiare Leonardo passeranno da Vinci il Giro d'Italia e la Mille Miglia.

