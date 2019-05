Leonardo da Vinci anche in treno: installazioni sul Tgv che collega Parigi con Torino e Milano

Leonardo da Vinci anche in treno, grazie ad alcune installazioni in realtà virtuale collocate sul Tgv che collega Parigi con Torino e Milano. L'iniziativa è del Comune di Milano, che l'ha realizzata in collaborazione con le ferrovie francesi. Nelle carrozze bar dei Tgv sono state realizzate cinque installazioni ideate da Bepart che riproducono sul bancone e i tavolini alcune delle opere leonardesche presenti nel capoluogo lombardo.

Scaricando l'app gratuita Bepart e inquadrando le installazioni con il telefonino o il tablet, i disegni prendono vita e una voce che accompagna il viaggiatore alla scoperta del genio di Leonardo. Le installazioni resteranno sui Tgv per un anno. Ma anche chi non dovesse mai salire sul treno per Parigi, attraverso l'app potrà fruire dei contenuti messi a punto nell'ambito dell'iniziativa, inquadrando un'immagine leonardesca stampata su qualsiasi supporto. La proposta figura fra le novità presentate a Torino nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del maestro.

