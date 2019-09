Anche l'Egitto celebra da Vinci: convegno alla Bibliotheca Alexandrina

Anche l’Egitto celebra il 500mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. La Bibliotheca Alexandrina, ad Alessandria d’Egitto, terrà domani un convegno nel centro congressi per festeggiare il genio toscano, morto il 2 maggio del 1519, ad Amboise, in Francia.



Intitolato “Eredità universale”, il simposio coincide con i festeggiamenti che si stanno tenendo in Italia e nel mondo per celebrare i successi dell’iconico artista, scienziato e genio toscano che hanno contribuito allo sviluppo di molte sfere scientifiche e artistiche, scrive l’agenzia egiziana Mena. A margine del convegno si terrà una mostra che espone il lavoro del maestro del Rinascimento italiano con fotografie della collezione di modelli del museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. © RIPRODUZIONE RISERVATA