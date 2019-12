© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il produttore televisivo statunitense, noto per aver trasformato in cartoni animati di successo le strisce a fumetti dei Peanuts disegnati da Charles Schultz (1922-2000), è morto nella sua casa di Hillsborough, in California, all’età di 86 anni per una insufficienza cardiaca dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Jason Mendelson alla Cnn.Alla metà degli anni ‘60 Mendelson convinse Schultz a cedere i diritti dei popolari fumetti con i personaggi di Charlie Brown, Snoopy, Linus e Lucy per creare il primo speciale televisivo dei Peanuts, con il titolo A Charlie Brown Christmas» (Buon Natale, Charlie Brown!): fu musicato da Vince Guaraldi, diretto da Bill Melendez e trasmesso per la prima volta dalla Cbs il 9 dicembre 1965. Il successo di A Charlie Brown Christmas fu d’impulso per la Cbs a trasmettere una serie di specials a cartoni animati in prima serata negli anni successivi, tra cui Siamo tutti campioni, Charlie Brown!, Hai preso una cotta, Charlie Brown!, Snoopy è il tuo cane, Charlie Brown!, L’estate passa in fretta, Charlie Brown!. Fino al 1992 Mendelson ha prodotto una cinquantina di cartoni animati dei Peanuts.