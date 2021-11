Stefano Mancuso vince la prima edizione de «Le pagine della terra»

Il libro «La pianta del mondo» del botanico Stefano Mancuso (Laterza), una serie di racconti che partono da un semplice presupposto, all'inizio di ogni storia c'è una pianta, vince la prima edizione de «Le pagine della Terra», il premio letterario 'green', unico in Italia nel suo genere, dedicato alle tematiche ambientali, ecologiche e della sostenibilità, fondato e ideato dal maestro tintore Claudio Cutuli e dalla psicologa Vera Slepoj. Il premio in denaro, consegnato oggi al Teatro La Fenice di Venezia in occasione della cerimonia di gala con concerto, è stato assegnato dalla giuria presieduta da Enrico Vanzina (regista) e Ermete Realacci (Presidente Fondazione Symbola e presidente onorario Legambiente), da una selezione di 16 partecipanti.

Tra i riconoscimenti consegnati anche il premio 'green' ad Antonio Polito per il libro «Le regole del cammino» di Antonio Polito (Marsilio) e secondo e terzo classificati Paolo Malaguti per «Se l'acqua ride» (Einaudi) e Monica Pais per «La casa del cedro» (Longanesi). Ispirato ai valori della natura e dell'ecologia, il premio è un concorso narrativo per chi intende cimentarsi con le tematiche ambientali, ecologiche e della sostenibilità. «Nasce per sensibilizzare e promuovere la tutela dell'ambiente, oggi tra le prime sfide mondiali dei cittadini e dei governi - ha spiegato Cutuli - Il premio, infatti, si pone l'obiettivo di mettere lo scrittore e l'opera letteraria, il romanzo, all'apice di un contenuto fortemente educativo e in grado, come tutti i romanzi letterari, di poter modificare la visione del mondo. Una visione che veda l'ambiente, la tutela degli alberi, del mare, delle montagne, degli animali e del nostro stesso modo di vivere al centro della costruzione delle storie e dei contenuti letterari». La giuria è inoltre composta da Marco Cappelletto, Gaetano Cappelli, Paolo Cognetti, Barbara Degani, Marco Frittella, Rosalba Giugni, Giovanni Grasso, Laura Lega, Antonio Pietro Marzo, Vincenzo Pepe, Paolo Possamai, Gennaro Sangiuliano e Mario Tozzi.