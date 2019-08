Larissa Bonfante morta a New York: l'archeologa era tra le maggiori specialiste di Etruschi

L'archeologa Larissa Bonfante, una delle maggiori specialiste della civiltà degli Etruschi, famosa per i suoi studi sulla lingua del misterioso popolo italico, è morta a New York all'età di 88 anni. Era professoressa emerita alla New York University ed era membro della sezione americana dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici di Firenze.



Nata a Napoli il 27 marzo 1931, figlia del linguista Giuliano Bonfante e nipote del giurista Pietro Bonfante, Larissa ha concluso gli studi classici al Barnard College di New York, specializzandosi in storia dell'arte e archeologia alla Columbia University di New York con Otto Brendel. Nella seconda metà degli anni '60 ha iniziato a insegnare etruscologia alla New York University, diventando un'autorità assoluta nel campo degli studi etruschi nel mondo di lingua inglese.



Per i suoi innumerevoli studi sul linguaggio etrusco ha ricevuto la Gold Medal Award per l'archeologia nel 2007 dall'Archaeological Institute of America. Tra i suoi saggi figurano «Roman Triumphs and Etruscan Kings: The Changing Face of the Triumph», apparso sul «Journal of Roman Studies» (1970), «Etruscan dress» (Johns Hopkins University Press, 1975), «Out of Etruria: Etruscan influence north and south» (1981), «The Etruscan language: an introduction» (1983, scritto con il padre Giuliano), «Etruscan life and afterlife: a handbook of Etruscan studies» (State University Press, 1986), «Reading The Past Etruscan» (University of California Press, 1990), «Etruscan myths» (University of Texas Press, 2006).

