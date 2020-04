“Il cielo dal balcone”, parte oggi la web-serie con gli astronomi del Planetario: visita guidata tra le stelle

Scoprire i segreti delle stelle dal divano di casa. L'impresa è resa possibile da due nuove web-serie a puntate

Il cielo dal balcone

e

Astri in comune

per scoprire i segreti e gli aneddoti dell’astronomia. Il venerdì si andrà alla scoperta del cielo guidati dai podcast audio degli astronomi del Planetario di Roma; il mercoledì si potranno scoprire le connessioni tra le opere d’arte dei Musei Civici e l’astronomia Roma.



Per ascoltare gli astronomi del Planetario di Roma Gianluca Masi, Giangiacomo Gandolfi, Stefano Giovanardi e Gabriele Catanzaro che raccontano il cielo basta collegarsi attraverso un pc o uno smartphone al sito internet www.planetarioroma.it. Il primo appuntamento della serie Il cielo dal Balcone si intitola Cane Maggiore, Lepre e Cane Minore. La serie si propone come un esperimento collettivo di osservazione guidata. In ogni puntata si parlerà di un frammento diverso del cielo stellato, come se questo fosse un'opera d'arte davanti alla quale soffermarsi ascoltando il racconto della sua storia e la sua unicità. Questi "frammenti" di cielo saranno accessibili al pubblico a seconda del proprio affaccio sull'esterno: come se le finestre di casa divenissero a turno le cornici di un diverso capolavoro celeste, da visitare girando di stanza in stanza come ad una vera esposizione d'arte. Si potranno apprezzare così le costellazioni e le loro stelle principali e si andrà alla scoperta delle mitologie che esse rappresentano, anche attraverso le letture degli scritti e delle poesie di autori antichi.



Mercoledì 8 aprile, invece, l’appuntamento sarà con il primo episodio della serie Astri in Comune dal titolo I segreti del Globo Farnese. Durante la serie gli astronomi accompagneranno il pubblico, attraverso i podcast audio-video, in una lunga visita virtuale dei Musei in Comune andando alla scoperta di tutti i riferimenti astronomici presenti in molti dei capolavori delle collezioni museali. Infine, un piccolo "contest": alla conclusione di ogni puntata di Astri in Comune i cittadini saranno invitati a cercare un'opera misteriosa nel grande archivio online dei musei comunali, sulla base di una breve descrizione di taglio enigmistico. Per dare la caccia alle stelle anche dal divano di casa.

