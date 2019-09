La Barcolana, a Trieste nasce il festival letterario “Un mare di racconti”, collegato alla storica regata

Da mercoledì 2 ottobre a domenica 6 il Castello di San Giusto di Trieste ospiterà la prima edizione del festival letterario «Barcolana - un mare di racconti». La presentazione del nuovo evento collegato alla regata è stata fatta nella sede del Museo Orientale del capoluogo giuliano alla presenza del presidente di Barcolana, Mitja Gialuz. La manifestazione, è stato ricordato, è nata sulla traccia del libro «Barcolana - un mare di racconti», edito nel 2018 da Giunti in occasione della cinquantesima edizione della manifestazione.



Tra i tanti partecipanti Stefania Auci, con «I leoni di Sicilia» edito da Nord; Jan Brokken autore di libri come «Anime baltiche», «Bagliori a San Pietroburgo» e «Nella casa del pianista». A parlare de «Il grande marinaio», pubblicato da Neri Pozza, dalla Francia, arriverà a Trieste Catherine Poulain. Vista la volontà di Barcolana 50+1 di affrontare il tema della tutela dell'ambiente Stefano Mancuso sarà ospite del Festival per una lectio magistralis che ruoterà attorno a temi trattati nei suoi due libri più recenti: «La nazione delle piante» (Laterza) e «Discorso sulle erbe», realizzato per Aboca in tandem con il fisico e filosofo austriaco Fritjof Capra, che ha legato il suo nome a un saggio di grande fascino come il «Tao della fisica».

