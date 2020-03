Coronavirus, "L'Italia chiamò": in streaming la maratona del Mibact con il mondo della Scienza e della Cultura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia chiamò e il mondo della cultura risponde, online. Si comincia da questa mattina, con il più grande live streaming YouTube d'Italia, sul canale YouTube del MIBACT , con il mondo della cultura e della scienza unito per raccontare l'Italia del Coronavirus e sostenere il lavoro dei medici. Tra gli altri interverranno via Skype tra gli altri Alberto Angela, Renzo Arbore, Pierfrancesco Favino, Caterina Guzzanti, Carlo Lucarelli, Emma Marrone, The Jackal e Carlo Verdone.Sui canali social anche i musei. Il MAXXI, (Facebook/Maxxi), ha aperto ieri il Condominio del contemporaneo, pillole di architettura, cinema, design e fotografia: online i primi contributi sull'architettura, con la superleggera di Gio Ponti spiegata dalla curatrice Domitilla Dardi e l'high line di New York raccontato dal curatore Pippo Ciorra.Alle 17 per un'ora sulla pagina Instagram di Alex Britti per la prima lezione di chitarra, mentre alle ore 20.30 Santa Cecilia (www.santacecilia.it) propone online Sinfonia n. 40 K 550 di Mozart e il Concerto per pianoforte e orchestra di Chopin, con Jan Lisiecki al pianoforte.