Jean-Paul Dubois, 69 anni, ha vinto il Prix Goncourt 2019 per Tous les hommes n’habitent pas le monde de la meme facon, romanzo nostalgico sulla felicità perduta: l’annuncio è stato fatto, come di consueto, durante la cerimonia di premiazione al ristorante Drouant di Parigi. Non ce l’ha fatta l’autrice best-seller belga, Amélie Nothomb, in corsa con Soif’ già grande successo di libreria a tre mesi dalla sua uscita.

Già premiato con il Prix Femina nel 2004 (con Une vie francaisè) Jean-Paul Dubois viene definito dalla stampa transalpina come uno scrittore «discreto e popolare», dall’ormai trentennale carriera. «Tutto accade! È adorabile», ha dichiarato Dubois, dinanzi alla ressa di giornalisti stretti nei saloni del ristorante Drouot appena rinnovato. «Non sono fatto per questo genere di cose - non è il mio universo. Tutto ciò è abbastanza irreale», ha aggiunto l’autore, nato a Tolosa nel 1950. Il Prix Renaudot, l’altro premio che ogni anno viene assegnato assieme al Goncourt, è andato invece aper La Panthère des Neiges. Il quarantasettenne popolarissimo scrittore-viaggiatore ha auspicato che questa vittoria possa «aiutare a capire e tutelare meglio gli animali che ne hanno tanto bisogno» . L’altro Prix Renaudot consacrato alla saggistica è andato invece allo scrittore e giornalistaper Cher cinéma frantais».