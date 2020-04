ItaliaMiManchi, con il Fai, Fondo ambiente italiano, alla scoperta di castelli, giardini e oggetti misteriosi

Musei e luoghi di cultura sono chiusi, l’appuntamento con le Giornate di Primavera rinviato a stagioni più propizie, ma con #ItaliaMiManchi il Fai, Fondo ambiente italiano, invita a scoprire tutti i meravigliosi luoghi di arte e natura disseminati lungo la Penisola, curiosità per riempirsi gli occhi dal divano di casa, memo per le gite future quando finirà la quarantena. Virtualmente possiamo passeggiare per i giardini, aprire le porte di castelli incantati, conoscere perfino le storie inedite di singoli oggetti. Il Fai propone ogni giorno nuove rubriche. “La prima volta a...” è un racconto settimanale di Marco Magnifico, vicepresidente del Fai, che descrive la sua prima visita in uno dei luoghi poi presi sotto tutela dall’associazione. Quindi palazzi cadenti, giardini abbandonati, rovi e macerie, poi i restauri, la manutenzione e la nuova vita. Dopo Villa della Porta Bozzolo nel Varesotto, adesso Magnifico parla di Palazzo Moroni, nella città alta di Bergamo, dove da studente partecipò a un ballo in maschera, vestito da strega, sotto gli affreschi secenteschi.



Nei suoi “Racconti in Giardino” Giuseppe Lo Pilato descrive il Giardino della Kolymbethra (termmine greco che indica un tipo di piscina utilizzato dagli antichi romani per giochi acquatici) nella Valle dei Templi ad Agrigento dove tra ulivi, mandorli, pistacchi, carrubi, melograni, cotogni e cachi, crescono varietà antichissime di agrumi tra cui l’arancio “ingannaladri”, di forma bizzarra, bitorzoluta, che pare immangiabile ed è invece gustosissimo, Alla Kolymbethra si continua a lavorare per accudire le piante e il video sul sito del Fai riprende il giardino in tutta la sua folgorante primavera. Che là fuori non si è fermata. Poi ci sono “Le ricette d’autore”: Marco Malvaldi legge Il ricettario di Guido Peyron del 1956, ambientato a Torre e Casa Campatelli, al centro di San Gimignano, magari si può anche provare a riprodurre questi “piatti dal sapore autentico in quanto inventato”. Nei “Viaggi letterari” Lella Costa legge “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi ambientato a Casa Noha a Matera.



Ma ancora, si può fare “Un giro a...”, piccolo tour virtuale in 5 minuti accompagnati da Daniela Bruno, responsabile degli affari culturali del Fai («ispirata - dice - dagli attori del film di Godard che visitarono tutto il Louvre in 9 minuti e 47 secondi»), un’occasione per lasciarsi stupire e programmare la prossima visita: questa settimana Villa Panza a Varese, un spazio verde sospeso tra terra e cielo, con la villa che non è un museo ma la casa di un collezionista, Giuseppe Panza di Biumo che con la moglie Giovanna ha messo insieme una delle più belle raccolte di arte contemporanea americana e non solo: ci sono i monocromi di David Simpson, ma anche le opere di Ettore Spalletti che è abruzzese. «Dunque entriamo, facciamo il biglietto, anzi iscriviamoci al Fai - dice Daniela Bruno - così il biglietto ce lo rimborsano e potremo entrare gratis in tutti luoghi del Fai per un anno...».

