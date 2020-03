Con il coronavirus anche gli open day vanno online, il 4 aprile quello del Ied intitolato “Stay home and design your future!”

Di questi tempi tutto va a finire online, compresi gli open day per valutare corsi e scuole a cui iscriversi l'anno prossimo. Il 4 aprile l'Istituto Europeo di Design dà il via alla prima giornata Open Day dell'anno che sarà sul web e multisede, accompagnata dal messaggio

Stay home and design your future!

lanciato a tutti i suoi potenziali studenti. E così tutta l'offerta formativa delle sedi Ied di Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari e dell'Accademia Aldo Galli di Como sarà a disposizione attraverso una pagina dedicata del sito che accoglierà dirette online con lo staff e la possbilità di fare colloqui e richiedere informazioni.



Quello che l'Istituto presenta al pubblico è un lavoro corale, a cui hanno partecipato direttori, docenti e coordinatori, rivolgendo dalle proprie abitazioni 21 video messaggi ai futuri studenti, quindi ragazzi che stanno per iniziare il loro percorso di studio dopo il diploma o professionisti che cercano gli strumenti per valorizzare le proprie competenze. «Abbiamo deciso di entrare nelle vostre case con un Open Day contemporaneo per tutte le nostre sedi. Lo abbiamo chiamato Stay home and design you future! per due motivi fondamentali. Il primo è proprio la necessità di stare a casa, in questo difficilissimo momento storico, il secondo è di avere la capacità in questo frangente di andare oltre, la capacità di innovare, che è in sostanza il motore dell'intera umanità

afferma Emanuele Soldini, direttore Ied Italia.



La giornata di Open Day online, a cui sarà possibile prendere parte previa registrazione, sarà fruibile attraverso due tipologie di ambienti, live e no-live. Nell'ambiente live vi saranno 18 dirette da tutte le sedi Ied che riguarderanno i corsi Triennali, Master e di Formazione Continua, in ambito Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione, Arte e Restauro. Tra le dirette in programma una presentazione dell'intera offerta formativa in lingua inglese e un momento dedicato alla presentazione del bando per 104 borse di studio triennali, messe in palio quest'anno dall'Istituto. IColoro che prenderanno parte all'Open Day potranno scaricare i materiali utili a orientarsi nell'offerta Ied oltre a poter approfondire l'attività delle sedi Italia tramite una selezione di video di progetto. Una sezione sarà dedicata alle pillole video girate nei laboratori Ied o quando possibile anche da casa, pensate per ridurre il gap di conoscenze tecniche degli studenti, che oggi non possono accedere alle attività laboratoriali.

