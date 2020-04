Museo Lavazza, a spasso nelle sale tra caffè, figurine e calendari accompagnati dalla “tazzina interattiva”

A fare da guida è la

percorsi narrativi digitali nel mondo delle storiche figurine Lavazza, fra i calendari realizzati dai più importanti fotografi del mondo e le immagini che rivelano il legame tra il caffè e la femminilità. Il Museo Lavazza apre al pubblico appassionato di arte, cultura e caffè, le porte virtuali del suo Archivio storico che custodisce la tradizione e il patrimonio storico di 125 anni dell'azienda. Un modo per raccontare la storia della Lavazza, ma anche quella del nostro Paese. È la riposta al'invito lanciato dalla campagna #iorestoacasa del Mibact - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'associazione Museimpresa.



I tre percorsi ampliano l'offerta del sito, dedicato al racconto dell'itinerario espositivo del museo e degli eventi che si svolgono al suo interno, al quale si affianca anche la pagina Facebook Lavazzamuseo. «La storia delle figurine Lavazza» è già disponibile sul nuovo sito web museo.lavazza.com, mentre «I Calendari Lavazza: oltre 25 anni di fotografia d'autore» sarà disponibile dal 14 aprile e «Il caffè è donna» dal 27 aprile. Il Museo all'interno della Nuvola di Lavazza a Torino è un innovativo museo d'impresa che permette di intraprendere un percorso sensoriale-emotivo nel mondo del caffè, intrecciando il racconto con le vicende della famiglia Lavazza e con la storia industriale italiana del XX secolo. Un itinerario immersivo reso speciale da una tazzina interattiva che permette a ciascun visitatore di attivare le installazioni, approfondire la conoscenza attraverso materiali multimediali, raccogliere informazioni e vivere una vera coffee experience. Il Museo Lavazza aderisce al network nazionale Museimpresa e, dall'apertura ufficiale avvenuta a giugno 2018, ha superato i 110 mila visitatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“tazzina interattiva” che accompagna il visitatore trai