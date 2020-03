iorestoacasa con l'Ultima Cena di Leonardo: il Mibact carica su YouTube i lavori in corso a Santa Maria delle Grazie

A cena con l'Ultima Cena. Il grande fascino del Cenacolo di Leonardo da Vinci, la Crocefissione di Donato Montorfano, gli ambienti del Chiostro dei Morti e tutto il complesso di Santa Maria delle Grazie si possono ammirare nel video pubblicato sul canale YouTube del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=xq-gf2w48g0. Lo ha annuncia lo stesso Mibact in una nota. Pubblicate con l'hashtag #iorestoacasa, le immagini illustrano i lavori ora in corso al Cenacolo Vinciano, e in particolare le indagini diagnostiche con tecnica a luce radente sui due dipinti presenti nell'ambiente. Il primo a essere interessato è l'affresco raffigurante la crocefissione, opera di Donato Montorfano conclusa nel 1495, probabilmente quando Leonardo cominciavala sua opera. Poi sarà il turno dell'Ultima Cena, dipinto realizzato con colori a tempera, a olio e lacche per restituire pienamente il lustro, ossia la differente reazione delle diverse superfici alla luce.



Nel video che si può vedere comodamente da casa, spazio è anche dedicato al Chiostro dei Morti, ricostruito dopo la totale distruzione avvenuta nella seconda guerra mondiale, un luogo un tempo pieno di colori grazie al ciclo di dipinti oggi perduti a opera dei maggiori artisti della Milano sforzesca. In questo periodo in cui musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi, teatri, cinema sono chiusi a casa dell'emergenza coronavirus, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto.

