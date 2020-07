Il vignettista Carli: «Io clown triste, per le arrabbiature ci vuole l'arte»

Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcuno intravede in lui il futuro della satira. Ne inventa una ogni mattina Emiliano Carli, vignettista e opinionista di La7, strappando un sorriso finanche ai musoni, ma a volte scatenando qualche reazione iraconda.«Certamente, ma bisogna sempre ricordarsi che la satira viaggia su due gambe, una ironica e una seria. Una satira che non è seria è solo comicità, se invece non è ironica è un comizio o peggio un insulto».«La vena ironica l'ho sempre avuta fin dalla prima infanzia, lavorando poi in un quotidiano come semplice impaginatore ho iniziato a fondere le due cose: attualità e umorismo».«Per me era solo un gioco che facevo per me, per il mio vicino di scrivania dell'epoca e per qualche amico. Non esistevano ancora i social. Ci ha pensato il mio direttore dell'epoca a farlo diventare un lavoro».«Credo di essere quanto di più lontano dalla romanità per quanto riguarda la mia produzione, però è comunque un tratto distintivo che non nascondo, specialmente quando devo iniziare a parlare di me dico “Romano, classe 1980, illustratore satirico per gioco, quasi per caso...”«Sarei un satiro».«Uno dei miei miti fin da quando sono bambino è Frassica. La capacità di giocare con le parole che ha è meravigliosa (una canzone che comincia per S: "Esse domani")».«Un'idea può venire in qualsiasi momento. Può essere partorita a tavolino in una sorta di complessa ingegneria lessicale o anche per caso, mentre si stanno lavando i piatti. L'importante è che funzioni».«Io mi considero come Pierrot, il clown triste».«Ce ne sono diverse. Mi piace molto quando faccio incazzare i politici. E' successo con Gasparri e anni fa ho ricevuto una querela dal Comune di Rignano Flaminio».«Per ora rimango molto di nicchia, non mi ritengo una star. Mi riterrò soddisfatto quando facebook mi darà il bollino blu».«Il non fermarsi mai. Pensare che ogni giorno c'è una sfida da porsi, un limite da superare, un territorio da conquistare».«Ogni tanto ho dubbi se forse un'opera possa risultare di cattivo gusto o troppo forte. Di solito faccio un giro di consultazioni con gli amici stretti, dopodiché quasi sempre pubblico. E contrariamente alle mie previsioni, risccuoto anche successo».«Quando Gasparri mi ha minacciato via twitter per una vignetta secondo lui offensiva. Ma anche quando Zangrillo, il medico di Berlusconi, telefonò in redazione del mio giornale per fare i complimenti».