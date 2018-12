I Supereroi al museo Piaggio di Pontedera

Sarà inaugurata il 20 dicembre, la mostra

Supereroi al Museo Piaggio. I fumetti di Giovanni Timpano

in programma fino al 31 gennaio 2019. La mostra, a ingresso gratuito, presenta al pubblico l'opera del disegnatore Giovanni Timpano, calabrese di nascita ma toscano d'adozione, che da qualche anno lavora con successo per il mercato americano del fumetto, prestando la sua matita alla realizzazione di storie di alcuni dei più celebri personaggi del genere, da Batman a The Shadow, da Lone Ranger a Doc Savage, da Green Hornet a The Avenger.



In esposizione ci saranno più di 50 tra tavole e copertine realizzate da Timpano per le maggiori major americane. Non mancherà una sezione dedicata a illustrare il processo di creazione delle tavole finali, dalle bozze iniziali alla chinatura fino alla coloratura finale, opera del colorista. La mostra è accompagnata dall'esposizione di due Vespa artistiche della collezione del Museo Piaggio, dipinte a mano dall'artista Germana Triani.

