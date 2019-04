Murakami vince la sezione Quercia del Lattes Grinzane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il giapponeseil vincitore della sezione “La Quercia” del premio Lattes Grinzane 2019 giunto quest’anno alla nona edizione. L’annuncio a Cuneo, nella sede della Fondazione Crc, dove sono stati rivelati anche i nomi dei cinque finalisti del premio per la sezione Il Germoglio.Sono finalisti Roberto Alajmo con “L’estate del ‘78” (Sellerio), Jean Echenoz (Francia) con Inviata speciale (Adelphi, traduzione di Federica e Lorenza Di Lella), Yewande Omotoso (Sud Africa) con “La signora della porta accanto” (66thand2nd, traduzione di Natalia Stabilini), Alessandro Perissinotto con “Il silenzio della collina” (Mondadori) e Christoph Ransmayr (Austria) con Cox o “Il corso del tempo” (Feltrinelli, traduzione di Margherita Carbonaro). I cinque autori saranno in Italia sabato 12 ottobre per incontrare pubblico e studenti e ricevere il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione, nel corso della quale sarà proclamato il vincitore, sulla base dei voti degli studenti delle giurie scolastiche.