Gli amori di Ovidio: un bando per nuovi talenti fumettisti e sceneggiatori

Viene esteso al 10 Febbraio 2019 il termine della competizione rivolta a giovani talenti fumettisti e sceneggiatori di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, avviata lo scorso 21 dicembre nell’ambito del progetto "Disegna gli amori, i miti e le altre storie di Ovidio”.



Nella giuria a selezionare e decretare i progetti più meritevoli anche Lucca Comics & Games. Per partecipare i ragazzi dovranno inviare i loro progetti all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@scuderiequirinale.it entro il 10 febbraio 2019.



Toccherà poi alla giuria di esperti, scegliere i primi 5 migliori lavori. Dal 18 febbraio le 5 opere pubblicate online in formato ebook, decretate dalla giuria le più meritevoli, saranno votate dal pubblico che, registrandosi, potrà esprimere una sola preferenza.



A conclusione della votazione, il candidato che ha ottenuto maggior consensi, avrà la possibilità di collaborare con la casa editrice Round Robin per un’opera da pubblicare collegata alle prossime mostre in programma alle Scuderie del Quirinale.



Nel progetto anche il laboratorio “Come si scrive un fumetto” tenuto da Luigi Politano ed Emanuele Bissattini, autori del fumetto Metamorphosis, che si terrà alle Scuderie del Quirinale il prossimo 14 gennaio dalle 15.00 alle 19.00. Una giornata di approfondimento sul mondo del fumetto e sul lavoro del fumettista ideato per tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera nel mondo dei comics e cartoons. Elementi sull’importanza del diritto d’autore accompagneranno il programma diviso per punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA