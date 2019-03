"Giuditta e Oloferne", all'asta il (presunto) Caravaggio della discordia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per alcuni studiosi si tratta di un'opera perduta di Caravaggio per oltre 400 anni, per altri esperti (come Mina Gregori) sarebbe solo un falso, opera di un copista. Ora per il controverso dipinto "Giuditta e Oloferne", ritrovato nella soffitta di una fattoria nel 2014, attribuito di recente a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, si avvicina la messa all'asta.Sarà messo in vendita, con una stima record di 150 milioni di euro, il prossimo 27 giugno a Tolosa, proprio la città francese in cui è stato riscoperto. L'asta è stata decisa dopo che lo Stato francese ha rinunciato alla prelazione. Il mercante francese Marc Labarbe ha annunciato che sarà battuto all'asta come opera di Caravaggio nella sua omonima casa d'aste.Il dipinto "Giuditta e Oloferne" è stato restaurato e presentato in pompa magna a Londra. Secondo lo studioso parigino Eric Turquin, che ha curato il restauro, si tratta di un'opera autentica di Caravaggio: «Ci sono delle modifiche tra quello che vediamo sia a occhio nudo che con i raggi X e i raggi ultravioletti, e questo dimostra che è il frutto di un processo creativo, con cambiamenti e variazioni. È la prova che è un originale». E ha aggiunto: «Abbiamo fatto ricerche per 18 mesi anche con l'ausilio di strumenti a infrarossi, raggi X, lo hanno visto molti storici d'arte specialisti di Caravaggio e la conclusione è stata di autenticità».Il quadro, di proprietà dei discendenti di un ufficiale napoleonico, fu presentato al pubblico nel 2016, con la nostra "Intorno a Caravaggio" alla Pinacoteca di Brera di Milano, dove alcuni dipinti di Caravaggio vennero mostrati a confronto con quelli del caravaggista fiammingo Louis Finson, fra cui una sua copia della«Giuditta» del Merisi, appartenente alla Collezione Intesa Sanpaolo. E furono diversi esperti ad indicare proprio Finson come autore anche dell'opera scoperta a Tolosa nel 2014, che tuttavia lo Stato francese ha riconosciuto come originale del maestro lombardo e classificato come "Trésor National".Secondo Eric Turquin si tratta di una seconda versione del dipinto conservato nella Galleria nazionale di arte antica di Palazzo Barberini a Roma che rappresenta l'episodio biblico della decapitazione del condottiero assiro Oloferne da parte della vedova ebrea Giuditta, che voleva salvare il proprio popolo dalla dominazionestraniera. Questo secondo dipinto sarebbe stato realizzato dal Merisi a Napoli nella prima decade del Seicento.Quattro documenti secondo Turquin sostengono l'autenticità e la provenienza del dipinto ad olio: due lettere del 1607 al duca di Mantova, che descrivono il dipinto; il testamento del 1617 del mercante d'arte e pittore Louis Finson; un inventario della tenuta di Abraham Vinck, un socio di Finson, eseguito ad Anversa nel 1619.