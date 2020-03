Gifuni legge Caproni a Radio 3 per la Giornata mondiale della poesia

Una serata secca, quella che Fabrizio Gifuni ha portato in scena al Teatro Vascello di Roma lo scorso 17 febbraio, di cui Rai Radio 3 propone la registrazione, che è davvero un

dono

per i tanti, tantissimi, che non hanno potuto assistere a quell'unica data.



Quasi un’esclusiva, in occasione della Giornata mondiale della poesia, in cui Fabrizio Gifuni, che ci accompagna da anni in un sorprendente viaggio nel multiforme corpo della lingua italiana, ripercorre i pensieri e le parole di uno dei più grandi poeti del '900 italiano, facendoci entrare nelle sue segrete gallerie dell'anima.

Fatalità della rima

- in onda sabato 21 marzo alle 20.15 all’interno di Radio3 suite - alterna l'interpretazione di poesie scelte da L'Opera in versi (Meridiani, Mondadori) e riflessioni in prosa sul mestiere di poeta tratte dalla conferenza Giorgio Caproni sulla poesia tenuta il 16 febbraio 1982 al Teatro Flaiano di Roma.



Fabrizio Gifuni è il primo a portare in teatro i versi di Caproni, l’attore sarà in collegamento con Radio3 suite alle 20.15 del 21 marzo (Giornata mondiale della poesia) per introdurre lo spettacolo in programma per le 20.30.

