Giacomo Balla, scoperto inedito ritratto di Antonio Pacinotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato scoperto di recente "Il ritratto di Antonio Pacinotti" dipinto da Giacomo Balla (1871-1958), uno deipadri del Futurismo. È un quadro dedicato a uno dei padri nobili dell'Università di Pisa, lo scienziato a cui si deve l'invenzione della dinamo e del motore elettrico in corrente continua. Fu dipinto da Balla a metà degli anni '30 ed è stato ritrovato a Pisa nella Scuola di Ingegneria.Si tratta di un'opera inedita che riconosce «il giusto tributo al pisano Antonio Pacinotti» e che in via eccezionale sarà esposta a Palazzo Blu. Un'opera che realizza una sintonia di spirito tra le idee futuriste di modernità e velocità e la rivoluzione tecnologica promossa dalle grandi invenzioni di cui fu autore Antonio Pacinotti (1841-1912).Il quadro che sarà in mostra verrà presentato venerdì 10 gennaio, alle ore 11.30 a Palazzo Blu a Pisa. Interverranno: Cosimo Bracci Torsi, presidente della Fondazione Palazzo Blu, Paolo Mancarella, rettoredell'Università di Pisa, Andrea Muzzi, direttore della Soprintendenza all'Archeologia, alle Belle arti e il paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo di Pisa, e Elena Gigli, responsabile dell'Archivio Gigli per l'opera di Giacomo Balla.