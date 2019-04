Alla scoperta del “Gesù” di Zeffirelli nel museo dedicato al maestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 11 aprile alle 17,30 e sabato 13 aprile alle 11, neldi Firenze è in programma “”, un percorso alla scoperta della lunga progettazione, dei documenti e aneddoti che portarono alla realizzazione dello sceneggiato trasmesso dalla Rai in 5 puntate dal 27 marzo al 24 aprile 1977. Lo sceneggiato ottenne un grandissimo successo di pubblico in Italia e nel mondo: negli USA fu definita la migliore miniserie televisiva di tutti i tempi. Due anni di lavorazione, un cast ,una troupe di artigiani, tecnici e attori che per mesi girarono senza sosta tra il Marocco e la Tunisia per dar vita a un’opera destinata a rappresentare un caposaldo della filmografia religiosa: «Con precisione, si trattava di produrre una serie televisiva che avrebbe narrato la vita di Cristo seguendo quasi alla lettera i testi concordati del Nuovo Testamento, senza ricorrere alla leggenda e senza far leva su un fasullo misticismo cinematografico. La verosimiglianza che il cinema può creare doveva servire a mostrare l’umanità di Cristo. Tutto qui. Semplice, ma anche spaventosamente complesso», ha spiegato Franco Zeffirelli. Il percorso è a cura di Caterina d’Amico, studiosa di cinema e teatro e consulente della Fondazione Franco Zeffirelli, testimone diretta delle fasi di progettazione e lavorazione dello sceneggiato. I partecipanti saranno condotti nelle sale del museo dedicate alle produzione e avranno l’opportunità di vedere il materiale custodito della biblioteca e nell’archivio personali del maestro: i libri consultati, i documenti con le annotazioni, i bozzetti preliminari, le foto di set e di scena relativi ai due anni di produzione dello sceneggiato.