Dal Credito Sportivo un aiuto per l'arte: così rinasce Galleria Mazzini a Genova

Mercoledì 18 Agosto 2021, 21:20

Galleria Mazzini a Genova rinasce grazie a un finanziamento del Credito Sportivo. La galleria pedonale più famosa di Genova, costruita tra il 1870 ed il 1880, è un luogo di importante valore artistico che con i suoi eleganti locali, è diventata il luogo di ritrovo per intellettuali e personalità illustri. Il Comune di Genova, infatti, proprio grazie a un finanziamento dell’Istituto per il Credito Sportivo, nell’ambito del bando “Cultura Missione Comune 2021”, potrà riqualificare la facciata e gli ambienti interni della galleria commerciale nel cuore di Genova.

Con questo importante restauro, la Galleria tornerà ad acquisire una forte attrattività per i genovesi e soprattutto per i turisti che speriamo possano tornare il prima possibile ad affollare questo bellissimo luogo. Le operazioni di risanamento e consolidamento della Galleria riguarderanno il frontone di accesso, il solaio di copertura, con materiali che siano funzionali anche all’isolamento termico, le strutture di sostegno, l’accesso alla parte interna delle vetrate e la passerella intermedia che permette il collegamento dei due piani.

Un finanziamento dell’importo di oltre un milione di euro della durata di 20 anni, che consentirà di apportare sostanziali migliorie alla struttura, pur mantenendo invariato l’assetto architettonico. L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, grazie ai nuovi prodotti dedicati al settore culturale e agli incentivi del Fondo per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, amplia in maniera significativa il ventaglio delle opportunità per questo settore, facilitando l’accesso al credito per interventi e iniziative che possano contribuire a valorizzare lo straordinario patrimonio culturale, rafforzandone il ruolo, l’utilità sociale e la dimensione economica nella società italiana.

«La riqualificazione e la valorizzazione di Galleria Mazzini è un impegno che ci eravamo presi come giunta fin dal nostro insediamento e che in questi anni di amministrazione della città stiamo perseguendo – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Genova Pietro Piciocchi – in questi mesi, abbiamo restituito ai genovesi la facciata della galleria, liberandola finalmente dalle impalcature. I lavori sulle caditoie, sull’illuminazione e negli interni, finanziati grazie all’Istituto per il Credito Sportivo che ha colto la bontà dell’intervento, serviranno a riportare Galleria Mazzini a essere il salotto dei genovesi. Ricordo che, oltre agli interventi già messi in campo dal Comune, presto ne seguiranno altri finanziati dal Programma Pinqua sulla qualità dell’abitare di cui Genova è tra i vincitori nel bando ministeriale».