La Galleria degli Uffizi su Tik Tok con una diretta streaming

Nella Settimana dei Musei, lanciata dalla piattaforma social TikTok, sarà ldi Firenze il primo museo italiano a realizzare una diretta streaming per mostrare tutti i suoi capolavori: l’appuntamento suè per venerdì 12 giugno alle 19.30. Dopo il debutto sulla piattaforma leader per i video brevi e divertenti avvenuto durante il lockdown, spiega una nota, ora gli Uffizi propongono in diretta streaming un tour virtuale tra i celebri dipinti e le sculture del museo fiorentino con l’aiuto della giovane creator Martina Socrate.Oltre alle Gallerie degli Uffizi parteciperanno all’iniziativa le più importati realtà museali europee già attive sulla piattaforma, tra queste il museo del Prado di Madrid, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Naturkundemuseum di Berlino e il Grand Palais di Parigi. Le dirette TikTok, con la partecipazione dei creator più popolari, verranno affiancate da ulteriori iniziative, come l’hashtag challenge #MuseoACasa che invita gli utenti a indossare i panni di un critico d’arte e fare da guida a un tour nel museo di casa. Per il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, «è già partito il conto alla rovescia: venerdì avremo una visita speciale, con una ospite molto speciale, che siamo felici di accogliere nelle sale della Galleria delle Statue e delle Pitture. TikTokers, venerdì sera state con noi: in compagnia di Martina andremo tutti insieme alla scoperta dei più grandi capolavori dell’arte nella magica atmosfera degli Uffizi».