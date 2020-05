Francobolli, a 180 anni dall'emissione del primo Penny Black nasce la app che crea pezzi da collezione digitali

A 180 anni dalla emissione del primo francobollo al mondo - il Penny Black, 6 maggio 1840 - è nata in Italia la prima app che crea francobolli da collezione digitali: Bitstamps. Da quasi due secoli i francobolli di tutti i paesi del mondo sono sinonimo di collezionismo, con milioni di appassionati. Bitstamps rilancia questo hobby attraverso la sua piattaforma, creando francobolli digitali che possono essere collezionati con lo stesso spirito e la stessa passione, ma con i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie. Il ceo Nicola Archilli - classe 1964 - proviene da un’esperienza trentennale nel mondo della filatelia tradizionale e dirige una casa d’aste specializzata

Archilli - il commercio dei francobolli si sta lentamente allontanando dalle trattative all’interno dei negozi specializzati, che stanno diminuendo come presenza nel territorio, alle case d’asta e alle compravendite sul web. Credo che il francobollo da collezione digitale, con il suo basso costo, la semplicità della modalità di acquisto, gestione e conservazione, possa contribuire al diffondersi del collezionismo filatelico, coinvolgendo anche i più giovani in questa passione

francobolli da collezione digitale: una volta emessi sono acquistabili direttamente tramite la piattaforma con carta di credito e altri sistemi autorizzati dal sistema bancario. Ogni francobollo è un oggetto digitale “singolo”, la cui storia e unicità è garantita dalla tecnologia blockchain: può essere infatti acquistato, collezionato o rivenduto esattamente come un francobollo cartaceo. Come il francobollo tradizionale, anche quello digitale è una “micro opera d’arte”, con una veste grafica unica: può ritrarre personalità, luoghi, passioni, commemorare eventi o annunciarne di nuovi, in tutti gli ambiti e in tutto il mondo. Anche il francobollo digitale, proprio come quello cartaceo, può essere utilizzato per spedire, in questo caso e-cards. Ogni emissione ha una tiratura specifica, certa e limitata; una volta acquistato il francobollo si può rivendere, può aumentare di valore nel tempo e può trovarsi allo stato di “nuovo” o “timbrato” se è stato usato tramite una e-card. Il primo francobollo digitale è il commemorativo del famoso Penny Black, emesso con una tiratura limitata e numerata di 5.000 pezzi al prezzo unitario di 4,99 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Negli anni - spiega».Bitstamps è dunque una app che crea