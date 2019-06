Franco Zeffirelli, a Firenze in mostra bozzetti, costumi e modellini del maestro per l'Arena di Verona

Ci sono tutti gli spettacoli più belli ed è un viaggio tra bozzetti, costumi e modellini realizzati da Franco Zeffirelli per le produzioni all'Arena di Verona che quest'anno apre la stagione con la Traviata di Verdi. Il 6 giugno l'appuntamento al museo fiorentino con

L'Archivio mai visto: Zeffirelli in arena

, proposto in collaborazione con l'Arena di Verona, che ripercorre la sequenza di spettacoli messi in scena da Zeffirelli. La Carmen del 1995 e quella del 2009, Il Trovatore del 2001, l'Aida del 2002, la Madama Butterfly del 2004, la Turandot del 2010, il Don Giovanni del 2012 e La Traviata di Verdi, l'opera forse più amata da Zeffirelli che andrà in scena il 21 giugno a Verona. Il percorso espositivo prevede inoltre una visita nell'archivio e nella biblioteca personali del Maestro che a 96 anni firma la regia della Traviata, dove sono custoditi i materiali e la documentazione preparatoria alle diverse produzioni. Infine sarà mostrato in anteprima il progetto della Traviata, attraverso i bozzetti e i disegni tecnici firmati dal maestro.

