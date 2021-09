Franco Battiato, Milva, Gino Strada e Carla Fracci: i loro nomi nel Famedio di Milano

Mercoledì 15 Settembre 2021, 16:37

Il Comune di Milano ha ufficializzato i ventiquattro nomi di illustri personalità che saranno iscritti nel Pantheon cittadino. Nell’elenco dei cittadini illustri ammessi al Famedio del Cimitero Monumentale spiccano i nomi di Franco Battiato, Milva, Carla Fracci e Gino Strada. Oltre a questi si leggono anche quelli di Lucia Bosé, Roberto Calasso e Franco Loi. E ancora: Roberto Brivio (attore, cantante e cabarettista), Lydia Buticchi Franceschi (insegnante, staffetta partigiana) e Livio Garzanti (editore). Dalle arti allo sport, dalla storia alla politica cittadina e nazionale con ben tre partigiani riconosciuti meritevoli della prestigiosa iscrizione. La Commissione consultiva per le onoranze al Famedio ha anche deciso per la tumulazione di Carla Fracci nel Pantheon di Milano. Music: “Elevate” from Bensound.com

