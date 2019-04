Tiziano, dopo 400 torna a Urbania nella dimora originaria il ritratto di Francesco Maria Della Rovere

Dopo 400 anni il duca torna a casa. La mostra evento «Francesco Maria Della Rovere di Tiziano» allestita nelle sale del Palazzo Ducale di Urbania riporta nella sua dimora originaria il ritratto su tela di Tiziano Vecellio, dove sarà esposto dal 14 aprile al 14 luglio. L'esposizione vuole ripercorrere le collezioni dei Della Rovere racchiuse tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Seicento nelle sale del Palazzo Ducale dell'antica Casteldurante, l'odierna Urbania. Il duca Francesco Maria I Della Rovere, vissuto in pieno Rinascimento (1490-1538) diceva spesso di avere la corte a Pesaro, il palazzo a Urbino, la casa a Casteldurante. Passati quasi quattro secoli dal trasferimento delle collezioni artistiche al Granducato di Toscana c'è la possibilità di rivedere nel palazzo originario uno tra i più significativi capolavori della pittura rinascimentale.



Il quadro del Tiziano è anche uno spunto per realizzare una «mostra dossier», con la ricostruzione dei principali aspetti delle raccolte artistiche ducali e l'influenza esercitata dal mecenatismo dei Della Rovere sia nell'ambito delle botteghe dei vasai locali sia negli interventi architettonici che hanno interessato edifici sacri e civili. Così, lungo il percorso si possono ammirare il «Corteo Trionfale di Carlo V a Bologna», un'acquaforte di Hogenberg Nicolaus datata 1530, la Sfera Terreste (1541) e la Sfera Celeste (1551) di Gerardo Mercatore; senza tralasciare quadri, libri, ceramiche, disegni, oggettistica, carte, lettere e atti storici. L'itinerario espositivo si sviluppa anche al di fuori del piano nobile del Palazzo Ducale di Urbania. Oltre alla visita esterna dell'imponente opera architettonica che si sviluppa in più piani nel centro storico della cittadina, altra tappa prevista è la chiesa del Corpus Domini di Urbania, per gli affreschi e dipinti dell'artista Raffaelino del Colle.

