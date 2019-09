Fotografia, all'italiano Stefano Federici il premio internazionale Huawei per immagini scattate con lo smartphone

L’italiano Stefano Federici con l’opera “Come to me” ha vinto la terza edizione del premio internazionale di fotografia da smartphone promosso da Huawei. L'azienda leader mondiale della tecnologia,ha annunciato il nome del vincitore della terza edizione di Huawei Next-Image, concorso internazionale nato per ridefinire il concetto di fotografia e della cultura visiva globale, che premia i migliori scatti realizzati con uno smartphone. Il fotografo italiano Federici Stefano si è aggiudicato il Gran Premio di 20.000 dollari messo in palio. Allo scatto vincente, inoltre, è stata conferita anche la menzione Best-in-Category nella categoria

Faces

. Il contest ha registrato quest’anno una grandissima partecipazione, con la candidatura di oltre 520.000 fotografie da oltre 150 paesi del mondo. Oltre alle categorie "Hello, Life!", "Faces" e "Storyboard", tre le nuove sezioni inserite nella competizione 2019: "#Motion Tag", "Going the Distance" e 'Life Now'. Grande partecipazione da Cina, Malesia, Filippine, Italia, Messico e Columbia, a dimostrazione del crescente richiamo internazionale dei Next-Image Awards.

