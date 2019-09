Torna Firenze RiVista, festival dell'editoria indipendente: c'è anche la romana Rina Edizioni

Da qualche anno a questa parte il mondo dell'editoria indipendente italiana si dà appuntamento a Firenze, in occasione del RiVista, il festival che unisce trasversalmente professionisti e appassionati di letteratura, giornalismo, arti visive e spettacolo. La celebrazione del mondo editoriale, giunta alla sua quinta edizione, quest'anno si terrà dal 20 al 22 settembre in tre luoghi simbolo della creatività fiorentina: Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, al Caffè Letterario e alla Fondazione Robert Kennedy.

All'edizione di quest'anno, il cui tema è quello del "contatto", saranno presenti oltre 40 stand, tra cui anche quello della romana Rina Edizioni, che per l'occasione punta tutto sulle donne. Filo rosso che unisce i titoli che la casa ha deciso di portare a Firenze è infatti quello delle donne che raccontano di donne attraverso un progetto preciso: recuperare e ripubblicare scrittrici dimenticate. Ecco allora che verranno presentati Libertarie: voci di scrittrici italiane, con i testi inediti di Amalia Guglielminetti e Matilde Serao, e Biblioteca pratica per la donna italiana, in cui si recuperano testi delle autrici che offrivano consigli pratici destinati alla sfera domestica. Tra gli ospiti attesi ci saranno Ilide Carmignani, Lorenzo Flabbi, Martina Testa e Pierpaolo Capovilla.

