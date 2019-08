Dedicato alla “Persona” il Festivalfilosofia 2019, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo

E' dedicato al tema della «Persona» il Festivalfilosofia 2019, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo da venerdì 13 a domenica 15 settembre in 40 luoghi diversi delle tre città. La diciannovesima edizione del festival mette a fuoco la questione della persona tra diritti, civiltà e fragilità umana e prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti. L'edizione 2019, mentre conferma lo stretto legame con i maggiori protagonisti del dibattito filosofico, presenta 24 voci nuove, su un totale di 53 relatori. Tra gli autori stranieri, due terzi sono al loro debutto al festival. Tra i protagonisti ricorrenti torneranno tra gli altri Marc Augé, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Umberto Galimberti, Michela Marzano, Stefano Massini, Massimo Recalcati, Emanuele Severino, Carlo Sini, Silvia Vegetti Finzi e Remo Bodei, presidente del comitato scientifico. Piazze e cortili ospiteranno oltre 50 lezioni magistrali in cui maestri del pensiero filosofico si confronteranno con il pubblico sul tema «persona», che indica una categoria di lunga durata della cultura europea, fondamento dell'autonomia individuale e dei diritti umani.

