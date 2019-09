Ferdinando Scianna, a Venezia “Il viaggio, il racconto, la memoria”: antologica con 180 immagini del grande fotografo

Ferdinando Scianna, primo italiano a entrare nell'agenzia Magnum, quella di Robert Capa e di Henri Carter-Bresson, ha messo le mani nel vasto archivio di un lavoro cominciato con le prime immagini della natia Bagheria, delle feste religiose in Sicilia, per scegliere le 180 foto che compongono l'antologica «Il viaggio, il racconto, la memoria», aperta alla Casa Tre Oci a Venezia fino al prossimo 2 febbraio. Immagini in bianco e nero - oltre a una sezione con una serie di foto di moda realizzate appositamente a Venezia per ribadire il suo legame con la città - che raccontano oltre 50 anni di carriera di una degli autori più significativi della fotografia contemporanea. A dare un taglio fortemente personale all'esposizione c'è un'audioguida con lo stesso Scianna che narra in prima persona il suo modo di intendere la fotografia.



Altro segno di una carica emotiva che accompagna la rassegna, curata da Denid Curti, Paola Bergna e Alberto Bianda, una serie di installazioni in cui la visione dell'opera si mischia con i tempi di lettura dei testi scritti dallo stesso autore, a formare quella sorta di «letteratura ibrida», come la chiama, che da tempo è centrale anche nei suoi libri. Il percorso si dipana lungo i tre piani della Casa Tre Oci, in uno spazio dove protagonista è la luce del bacino di san Marco, partendo dalle esperienze siciliane per poi svilupparsi, in varie sezioni, che colgono spunti di vita sociale, di religiosità e conflitti, di luoghi, di persone comuni e personaggi illustri, di bambini, di animali, di moda e modelle o di oggetti. Una carrellata di foto che - come è stato sottolineato - sono legate da un unico filo conduttore: la costante ricerca di una forma nel caos della vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA