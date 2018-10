Ancora un mese per votare “I luoghi del cuore" del Fai e contribuire a valorizzarli: nel Lazio in testa il paese di Orvinio

Fino al 30 novembre si possono ancora votare

nona edizione del censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare organizzato dal Fai - Fondo Ambiente Italiano - e contribuire così a tutelarli, valorizzarli o salvarli dal degrado. Sono oltre un milione i voti ricevuti finora per più di 35.000 differenti “luoghi del cuore”, con 224 comitati che a oggi si sono registrati sul sito www.iluoghidelcuore.it.



La classifica finale verrà comunicata nel mese di febbraio 2019. L'iniziativa è destinata ad avere un risultato concreto: la realizzazione di un intervento diretto sulla base di specifici progetti d’azione per i primi tre luoghi classificati, a cui verranno destinati rispettivamente 50mila, 40mila e 30mila euro, e per il bene vincitore della speciale classifica dei “luoghi d’acqua” a cui saranno assegnati fino a 20mila euro. Oltre alla visibilità, che può portare in alcuni casi alla nascita di collaborazioni virtuose tra società civile, associazioni e istituzioni del territorio e trainare così lo stanziamento di ulteriori contributi. Al momento, i luoghi in testa alla classifica nel Lazio sono la città di Orvinio (Rieti), il Parco e casale della Cervelletta a Roma, il Calidarium di Aquae Tauri a Civitavecchia, l'Acropoli di Alatri (Frosinone), il Museo della Civiltà romana e il Planetario a Roma. Per partecipare al censimento si può andare sul sito www.iluoghidelcuore.it o nelle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

