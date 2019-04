Il fotografo Estevan Oriol il 5 maggio a Roma ospite di Kickit, lo street market italiano

Estevan Oriol, autore del libro

This is Los Angeles

otografo street e regista, sarà ospite di Kickit, il market italiano dedicato alla moda di strada che si terrà il 5 maggio a Roma. Estevan è stato definito l'anello di congiunzione tra i fotografi che a New York oltre quarant'anni fa hanno raccontato gli inizi dell'Hip Hop ritraendone i protagonisti e quelli che poi invece hanno cominciato a scattare immagini delle persone a cui era rivolta quella musica. L'Hip Hop, da cui l'urban culture prende spunto, nasce nel 1973 nelle strade del Bronx contagiando con la sua energia controcorrente non solo la musica, ma la danza, l'arte e la fotografia . Più di quarant'anni fa, quando il sogno hippie ormai era un ricordo, negli States si faceva spazio un nuovo ritmo e nei block party i giovani afroamericani di una New York divisa tra lotte razziali e rivalità tra gang , suonavano, ballavano e cantavano inventando il futuro.



Kickit, lo street market dedicato all'urban culture e all'abbigliamento street, affonda le radici proprio in questa cultura. A celebrarla, accanto a capi hype, opere di street art e pezzi di design, ospite d'eccezione sarà il fotografo d'oltre oceano che per più di vent'anni ha immortalato le diverse facce di Los Angeles, dalla realtà glamour di Hollywood, quella degli atleti famosi, degli artisti, delle celebrità e dei musicisti, a quelle più difficili, come la controcultura delle gang. Oriol ha iniziato come buttafuori per club hip-hop e dopo ha continuato nel mondo del rap come tour manager di famosi gruppi di Los Angeles, come i Cypress Hill e gli House of Pain, ma la sua passione per la fotografia è nata soprattutto viaggiando per il mondo. La cruda realtà di Los Angeles è immortalata in bianchi e neri molto carichi, una realtà fatta di tatuaggi, pistole, donne pericolosamente affascinanti e sguardi aggressivi di uomini che non hanno nulla da perdere.

