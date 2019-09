Elena Ferrante, il 7 novembre esce il nuovo romanzo: sarà ancora ambientato a Napoli

Ultimo aggiornamento: 19:13

Fenomeno editoriale da oltre 10 milioni di copie vendute nel mondo, tradotta in 40 paesi, amatissima negli Stati Uniti,l’autrice bestseller della saga dell’, torna un libreria il 7 novembre con un nuovo romanzo. Il titolo è ancora top secret e dal piccolo frammento anticipato dalla casa editrice E/O si capisce che sarà ambientato ancora una volta a Napoli. «Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione...» racconta la Ferrante in quello che potrebbe essere l’incipit del libro.La misteriosa scrittrice senza volto - sulla cui identità si sono fatte tante ipotesi tra le quali la più accreditata sembra essere quella che la identifica con Anita Raja, la moglie di Domenico Starnone e traduttrice di E/O - scatena ancora una volta la curiosità di fan e lettori e la sorpresa accende i social: sarà l’inizio di una nuova saga? Un libro autoconclusivo? O magari a parlare è la figlia di Lila, in un ideale seguito della quadrilogia? L’amicizia di Elena e Lila, nata sui banchi di scuola in un rione popolare di Napoli negli anni Cinquanta dove erano «tutte un po' cattive» e durata tutta la vita, raccontata nella saga bestseller de “L’amica geniale” diventa l’affresco di un’epoca e di un ambiente. Cominciata nel 2011, la saga proseguita con “Storia del nuovo cognome”, “Storia di chi fugge e di chi resta” e “Storia della bambina perduta” ha ispirato una fortunatissima serie tv su Rai1 diretta da Saverio Costanzo. E mentre si aspetta il nuovo romanzo della Ferrante, si stanno concludendo le riprese a Napoli degli 8 episodi della serie “L’amica geniale 2” - dopo il successo della prima stagione, che ha sfiorato in media i 7 milioni di spettatori con il 29.5% di share - che andranno sempre in onda su Rai1